Waardoor de radicaal-rechtse Marine Le Pen meer stemmen kreeg dan ooit

Dat toont aan dat het radicaal-rechtse populistische geluid van Marine Le Pen gemeengoed is geworden, zegt Judith Jansma, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde op rechtspopulisme in Frankrijk, een geluid dat volgens haar verankerd is geraakt in de Franse maatschappij.

Nooit eerder haalde een radicaal-rechtse kandidaat zo veel stemmen bij de Franse presidentsverkiezingen. Twintig jaar nadat vader Jean-Marie voor het eerst de tweede ronde had bereikt en 18 procent van de stemmen had binnengehaald, wist zij procentueel meer dan twee keer zo veel kiezers achter zich te scharen (41,5 procent).

"Het resultaat van deze verkiezingen is op zichzelf een eclatante overwinning te noemen." Ook al is ze niet de nieuwe president van Frankrijk, toch voelt de uitslag van de verkiezingen van gisteren allerminst als een verlies voor Marine Le Pen, de uitdager van Emmanuel Macron. Sterker nog: ze toonde zich strijdvaardig.

Correspondent Frank Renout:

"Le Pen heeft er sinds de vorige verkiezingen 2,5 miljoen stemmen bij gekregen. Dat is veel, maar belangrijk om te benoemen is dat Macron altijd voorop heeft gelegen in de peilingen. Er is weliswaar een tweedeling in de samenleving, maar het is echt niet zo dat het land op ontploffen staat en dat de revolutie voor de deur staat. Er is een grote schreeuwende minderheid, maar die is niet direct representatief voor het hele volk.

Wat je wel kunt zeggen, is dat veel Fransen de politiek wantrouwen. Ze vinden die te elitair en vinden het storend dat er een klein clubje is dat veel macht heeft. Dat klopt ook: veel regeringsleden hebben op een eliteschool gezeten waar mensen als enige doel hebben de politiek in te gaan. Het is een politieke kaste die ver afstaat van de werkelijkheid; dat gevoel leeft erg bij de Fransen."