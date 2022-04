Turkse zakenman Kavala veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

De Turkse zakenman en filantroop Osman Kavala is in Turkije veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Volgens een Turkse rechtbank was hij enkele jaren geleden betrokken bij pogingen om de regering van het land omver te werpen.

De zaak tegen de filantroop loopt al jaren: hij zat zo'n 4,5 jaar vast zonder proces. Met hem stonden nog vijftien anderen terecht, zij zijn veroordeeld tot celstraffen van 18 jaar.

De 64-jarige Kavala wordt verdacht van het financieren van de Gezi-protesten, die in Istanbul begonnen en later uitmondden in grootschalige demonstraties gericht tegen de Turkse regering. Later kwam hier ook een beschuldiging van betrokkenheid bij een poging tot een staatsgreep in 2016 bij. Kavala werd vandaag wel vrijgesproken van spionage.

De zakenman, die bekendstaat als groot criticus van president Erdogan, heeft de aantijgingen aan zijn adres altijd weersproken. Hij zei in de rechtbank dat hij tijdens de protesten alleen gezichtbeschermende maskers voor demonstranten had gekocht. "Ik ben 4,5 jaar van mijn leven kwijt", zei Kavala. "Mijn enige troost is dat mensen door mijn zaak inzien dat de rechterlijke macht met ernstige problemen kampt."