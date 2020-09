Wit-Russische oproerpolitie probeert studentenmarsen te doorbreken

Wit-Russische studenten hebben de opening van het academisch jaar aangegrepen om te staken en te protesteren tegen president Loekasjenko. Zowel in hoofdstad Minsk als in kleinere provinciesteden zijn jongeren met vlaggen en rood-witte kleding de straat op gegaan.

Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die naar Litouwen uitweek, had mede tot de studentenstaking opgeroepen. In een statement schreef haar team dat 1 september "de dag is van kennis en daarmee de betekenis van Wit-Russische solidariteit". Ook arbeiders van verschillende fabrieken staakten vandaag.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Staties heeft de president vandaag opgeroepen de marteling van gearresteerde demonstranten te stoppen. In een rapport schrijft de VN-organisatie dat er minstens 450 folteringen zijn gedocumenteerd. Zeker zes demonstranten raakten vermist na hun aanhouding, stelt de Raad.

Loekasjenko waarschuwt voor bloedbad

Vandaag liet de president weten zich geen zorgen te maken over zijn positie. "Ik zal met mijn handen beschermen wat we in een kwart eeuw hebben opgebouwd", zei hij volgens staatspersbureau Belta. "Ik wil niet dat mijn land in stukken wordt gesneden, want dat zal een bloedbad worden", waarschuwde Loekasjenko. Hij regeert de voormalige Sovjetrepubliek al 26 jaar met harde hand.

De betwiste president behoudt de steun van zijn oosterbuur. Vandaag liet het Russische ministerie van Financiën aan persbureau Interfax weten dat met de Wit-Russische autoriteiten wordt overlegd over schuldsanering. De staatsbanken zijn in moeilijkheden gekomen na een koersdaling van de Wit-Russische roebel. Ook wordt door de protestbeweging opgeroepen om geld van de bank te halen.

De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft ondertussen uitgehaald naar de Baltische staten, die sancties hebben ingesteld tegen hooggeplaatste Wit-Russen. Volgens Lavrov vellen Estland, Letland en Litouwen daarmee hun eigen vonnissen, "terwijl het Wit-Russische volk alle mogelijkheden heeft om zelf problemen op te lossen". Loekasjenko zegt aan sancties tegen de drie landen te werken.

Morgen reizen Wit-Russische ministers naar Moskou voor overleg met het Kremlin. Ook Loekasjenko is voornemens naar de Russische hoofdstad af te reizen voor een ontmoeting met president Poetin, maar het is nog onduidelijk wanneer die zal plaatsvinden.