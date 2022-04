Het ouderlijk huis van Cruijff is geen museum, maar een sociale huurwoning

Er is verder eigenlijk niets bijzonders aan de woning te zien, Akkerstraat 32 in Betondorp. Voormalige winkel 'H.C. Cruyff', voor fruit, groenten en aardappelen. Alle dagen verse aanvoer.

Johan Cruijff zou op 25 april 75 jaar zijn geworden. We staan deze dagen op verschillende momenten stil bij deze mijlpaal. Vandaag: het ouderlijk huis van Cruijff in Betondorp.

"Maar ik kon vroeger wel heel goed voetballen", zegt ze dan. "Als kind werd ik gescout door Saestum, waarna ik bij FC Utrecht belandde. Ajax had in die tijd nog geen vrouwenvoetbal, vandaar dat ik helemaal daarheen moest."

De verjaardag van Cruijff is voor Tjoe-Sjoe niet te missen, met rond die datum altijd een tocht van veertien kilometer die duizenden deelnemers van de Johan Cruijff Arena rennend of wandelend naar zijn oude wijk in Amsterdam voert.

Samen met haar dochtertje was ze jaren geleden op zoek naar een sociale huurwoning. Toen kwam ineens dit pand voorbij. En natuurlijk wist ze als voetbalster alles over Cruijff en kende ze het beelden van het jongetje dat hier ooit hooghoudend op de stoep stond.

Nu in kleur: jonge Cruijff trapt een balletje in Betondorp - NOS

De wijk is door de jaren heen grondig gerenoveerd, waarmee alle sporen van de kleine Johan wel zijn gewist. Met gekleurde tegels werd een shirt van Ajax met het legendarische nummer 14 naast het huis gelegd. Een jaar geleden ongeveer, bij de meest recente verfrissing van het straatbeeld.

Het mooist zijn eigenlijk de parkeermeters, met Cruijff in Ajax-shirt bijna in ware grootte op de rug gezien. In karakteristieke pose, aanwijzingen gevend aan zijn ploeggenoten.

Want betaald parkeren, daar ontkomt ook de Betonbuurt niet aan in onze hoofdstad. Zelfs met de inflatie meegerekend is twee uurtjes je auto neerzetten al een stuk duurder dan een kaartje voor De Meer destijds, waar Cruijff nog in het echt te bewonderen was.

Tjoe-Sjoe had graag van alles laten zien, maar er is verder gewoon niks. Zo blijkt toch maar weer dat de filosofie van Cruijff zijn belangrijkste nalatenschap is.