Leadzanger Henny Vrienten (73) van Doe Maar overleden

Zanger Henny Vrienten van Doe Maar is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt concertorganisator Mojo aan persbureau ANP. Het is niet bekendgemaakt waaraan Vrienten is overleden, maar hij was al langere tijd ziek. De uitvaart vindt in besloten kring plaats.

In september vorig jaar annuleerde de band een afscheidstournee omdat Vrienten ziek was. Naast de voorman van de band was hij ook componist, gitarist en pianist. Hij bracht ook solo een aantal albums uit.

Doe Maar werd in 1978 opgericht, Vrienten sloot zich pas twee jaar na de oprichting aan, waarna de band immens populair werd, vooral onder jongeren. Nummers als Doris Day, Is dit alles, De bom, 1 Nacht alleen en Pa werden grote hits. In 1984 besloot de band te stoppen, tot ontzetting van veel tienerfans. Gezegd wordt dat ze aan hun eigen succes ten onder gingen.

Reünie

In de jaren daarna volgden diverse reünie-optredens en bracht de band meerdere platen uit. In 2013 kreeg de band een Edison als erkenning voor de muzikale prestaties sinds 1978. Enkele jaren later, in 2018, vierde Doe Maar met de clubtournee Er verandert NIX zijn 40-jarige jubileum.

De afscheidstournee die daarop volgde, werd meermaals uitgesteld vanwege de coronalockdown. Vorig jaar werd deze definitief geannuleerd vanwege zijn ziekte.