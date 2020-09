Roglic deelt tik uit aan concurrentie in sprint bergop

Primoz Roglic heeft de toon gezet in de eerste bergetappe van de Ronde van Frankrijk. De Sloveen van Jumbo-Visma, een van de grootste favorieten voor de eindzege, won de rit na een slotklim van de eerste categorie. Hij sprintte in Orcières-Merlette alle andere kanshebbers op het geel in Parijs uit het wiel.

Tadej Pogacar kwam als tweede binnen, voor Guillaume Martin, Nairo Quintana en Julian Alaphilippe, die de gele trui met succes verdedigde. De Fransman heeft in het klassement een voorsprong van vier seconden op Adam Yates en zeven seconden op Roglic.

Zware dag voor Dumoulin

Roglic' ploeggenoten van Jumbo-Visma maakten indruk door het tempo te bepalen op de slotklim. In de laatste kilometer was dat voor Tom Dumoulin net even te veel. Hij zakte wat naar achteren, kon niet meesprinten om de ritzege, maar finishte wel in dezelfde tijd als Roglic als nummer elf.

Dumoulin staat op de zevende plaats in het algemeen klassement met een achterstand van zeventien seconden op Alaphilippe.