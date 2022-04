COA wil snel nieuwe opvanglocaties: 'Druk neemt onverantwoord toe'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil dat er "op zeer korte termijn" enkele grotere opvanglocaties komen die langer gebruikt kunnen worden. Het COA ziet op dit moment niet genoeg perspectief "om uit de acute capaciteitsnood te komen".

De opvangorganisatie waarschuwt al langer dat er niet voldoende opvangplekken zijn. Vorige week was de centrale opvanglocatie in Ter Apel overvol, waardoor de opvang vast dreigde te lopen. Onder meer Amsterdam, Alkmaar, Eindhoven, Nijmegen en Oss namen toen asielzoekers over uit Ter Apel.

Die gemeenten hebben voorkomen dat mensen op straat kwamen te staan, maar de druk "neemt onverantwoord toe", zegt het COA. Bovendien blijft het probleem de komende periode spelen.

Pieken beter opvangen

In Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen worden opgevangen en de paviljoens voor nachtopvang zijn verwijderd. Hierdoor is de afhankelijkheid van andere opvanglocaties nog groter geworden, zegt het COA. "Locaties die vaak te laat, in te krappe omvang en te kort beschikbaar zijn."

COA-directeur Milo Schoenmaker wil met gemeenten in gesprek over die grotere locaties, die minimaal een paar honderd mensen kunnen opvangen. "Ook als de asielstroom daalt, willen we met die gemeenten praten om die locaties beschikbaar te houden", zegt hij in het NOS Journaal op NPO Radio 1.

Door die locaties beschikbaar te houden kunnen tijdelijke pieken beter worden opgevangen, zegt Schoenmaker. "We proberen zeker afspraken te maken voor vijf jaar, maar langer kan ook. "

In deze video vertellen overgeplaatste asielzoekers over de omstandigheden in Ter Apel: