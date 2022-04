Vertrek Fraser was geen opzet bij Sparta: 'Hij moest hier door de voordeur weg'

Het ontslag van assistent Aleksandar Rankovic bij Sparta was geen list om Henk Fraser te laten opstappen en zo een afkoopsom te besparen. Dat stelt technisch directeur Gerard Nijkamp van de hekkensluiter van de eredivisie. Volgens Nijkamp was de samenstelling van de technische staf niet optimaal, waarop hij de Servische oud-middenvelder zondag ontsloeg. Dat zorgde voor een voorspelbaar domino-effect: Fraser toonde zich solidair met zijn assistent, die hij omschrijft als zijn "rechterarm" en stapte op. "Ik kon niet op mijn kont blijven zitten, niets doen en hopen dat we niet zouden degraderen", zegt Nijkamp. "Henk kan ook wel onderschrijven dat er iets moest gebeuren."

Sparta in gesprek met Steijn De kans is groot dat Maurice Steijn het seizoen afmaakt bij Sparta. De oud-trainer van NAC was eerder al vastgelegd voor komend seizoen. "We hebben Maurice benaderd en hij reageerde vrij positief", vertelt Nijkamp. "Het is nu nog te vroeg om te zeggen of hij morgen al voor de groep staat. Vandaag leidt Nordin Boukhari de training."

Maurice Steijn werd in februari al door Sparta aangesteld als trainer voor komend seizoen. Waarschijnlijk zal de coach het huidige seizoen gaan afmaken. - Pro Shots

Fraser beaamde dat er geen sprake was van ruzie. "We gaan niet vijandig uit elkaar", bezweert de trainer. Dat hij een dag na zijn vertrek op Het Kasteel aanwezig was om afscheid te nemen en interviews te geven, sprak wat dat betreft boekdelen. "Ik vind dat Gerard heel duidelijk communiceert. We zijn het niet met elkaar eens, maar we hebben wel begrip voor elkaars standpunt. Ik kan niets negatiefs over deze club zeggen en ben trots dat ik hier trainer heb mogen zijn", zegt de coach, die volgend seizoen samen met Rankovic aan de slag gaat bij FC Utrecht. Ontslag Rankovic moest voor schokeffect zorgen Nijkamp wilde met het ontslag van Rankovic voor een schokeffect zorgen bij de hekkensluiter, die nog vier wedstrijden heeft om degradatie te voorkomen. "We moesten een andere richting opgaan, dan wil je een signaal afgeven. Dat was een keuze in het belang van de club", legt de technisch directeur uit.

Beluister de NOS Voetbalpodcast In de NOS Voetbalpodcast bespreken onze voetbalcommentatoren de actuele zaken in de voetbalwereld. De laatste podcast 'Er komen donkere tijden aan voor Sparta, het is een puinhoop' is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.

Het vertrek van Fraser was een zeer ongewenst gevolg. "Vanaf het begin dat ik hier werk, heb ik steeds gezegd dat Henk coûte que coûte het seizoen zou afmaken. Hij heeft veel voor de club betekend en moest hier door de voordeur vertrekken." Fraser sprak vanochtend nog de spelersgroep toe. "Dat was een emotionele bijeenkomst. Een aantal jongens heeft hem toegesproken en Henk heeft zelf een mooi verhaal gehouden, dat was indrukwekkend", vertelt Nijkamp.

Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta. - Pro Shots

Een dag nadat hij opstapte, kon Fraser al met een tevreden gevoel terugblikken op zijn vierjarige dienstverband bij Sparta. "We zijn gepromoveerd en daarna achtste en elfde geworden in de eredivisie. Alleen dit seizoen hebben we niet maximaal gepresteerd." "Maar als ik over een jaartje terugkijk, dan zal het goede gevoel overheersen. Ik heb ervan genoten om hier te werken. Voor mijn tijd was Sparta een trainerskerkhof, wat dat betreft heb ik het nog lang volgehouden." Fraser blijft Sparta-supporter De 55-jarige Fraser hoopt dan ook dat Sparta in de eredivisie blijft. "Ik heb tegen mijn spelers gezegd: Je moet te allen tijden professioneel zijn. Vandaag is even een hectische dag op de club, maar de opdracht en doelstelling veranderen niet." "Het enige verschil is dat ik er vanaf vandaag geen deel meer van uitmaak. Hooguit als supporter met mijn kleinkinderen op de tribune." In Studio Voetbal werd gisteravond het vertrek van Fraser en Rankovic bij Spart besproken.