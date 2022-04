Grote onvrede rond Just Eat-Takeaway: 'Oprichter moet tegenwicht krijgen'

Aandeelhouders van het Nederlandse bedrijf Just Eat-Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd, willen een deel van het bestuur wegsturen. Oprichter Jitse Groen hoeft van de een na grootste aandeelhouder niet direct weg, maar de financiële topman moet vertrekken. Ook moet de bezem door de raad van commissarissen.

Just Eat-Takeaway noemt het een destabiliserend voorstel, dat destructief is voor de waarde van het bedrijf.

In een open brief spreekt de activistische aandeelhouder Cat Rock Capital van een compleet verlies van vertrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen. De aandeelhouder zegt dat het bestuur misleidende vooruitzichten voorspiegelde.

Krimp

Volgende week wordt er op een aandeelhoudersvergadering gestemd over herbenoeming van het bestuur. Cat Rock Capital, met bijna 7 procent van de aandelen, roept op om tegen de herbenoeming van de financiële topman Brent Wissink te stemmen. Wat betreft de herbenoeming van de hoogste baas en tevens de grootste aandeelhouder, Jitse Groen, is de oproep aan aandeelhouders om zich te onthouden van stemming.

De beurskoers van het bedrijf is in een jaar tijd 75 procent gedaald. Een grote overname in Amerika levert het bedrijf nog weinig plezier op. Voor het bedrijf Grubhub betaalde Just Eat Takeaway in 2020 6,5 miljard euro. In plaats van extra groei levert die overname de afgelopen maanden juist krimp op. Inmiddels overweegt het bedrijf het onderdeel weer te verkopen.

In de eerste drie maanden van dit jaar daalde wereldwijd het aantal bestellingen dat het bedrijf kreeg te verwerken. Dat was voor het eerst sinds de oprichting van het bedrijf in 2000.

'Krediet verspeeld'

Tegen NRC zei een andere aandeelhouder vorige week dat er verandering moet komen bij het bedrijf en bij Jitse Groen. "Die man kan zo niet doorgaan", zei Pieter Taselaar. Zijn hedgefonds bezit 1 tot 2 procent van de aandelen. Taselaar: "Als het gaat om overnames en rendement heeft hij geen idee. Van mij mag hij opstappen"

Ook beleggersvereniging VEB is kritisch op het bestuur van de maaltijdbezorger. "Jitse Groen heeft zijn krediet redelijk verspeeld", zegt Joost Schmets van de beleggersvereniging. Hij vindt dat Groen te snel van strategie verandert, in korte tijd te grote overnames heeft gedaan en niet duidelijk communiceert.

"Jitse Groen, die zich op Twitter een soort Elon Musk-imago aanmeet, moet tegenwicht krijgen. Er moeten nieuwe commissarissen komen die het bestuur aanpakken. Er moet op korte termijn iets veranderen en anders is het op een gegeven moment tijd voor nieuw leiderschap."

Eumedion adviseert institutionele beleggers over stemmingen op de aandeelhoudersvergadering. De belangenbehartiger heeft deze week een gesprek met Just Eat Takeaway. "We horen heel sterke beschuldigingen en willen eerst het weerwoord van het bedrijf horen voordat we een advies uitbrengen", zegt Eumedion-directeur Rients Abma.

Gedeelde teleurstelling

In een reactie op de open brief van Cat Rock Capital zegt Just Eat-Takeaway de teleurstelling van aandeelhouders over de beurskoers te delen en te werken aan een strategie die leidt tot een hogere waarde van het bedrijf.

Het bestuur zegt altijd te goeder trouw te hebben gecommuniceerd over bijvoorbeeld de overname van Grubhub.