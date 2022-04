Vanavond op tv: Nog vijf jaar Macron • Voor wie kiezen Russischtaligen in Letland?

Macron staat voor grote uitdagingen

Het is Emmanuel Macron gelukt om een tweede termijn van vijf jaar als president van Frankrijk veilig te stellen. Uiteindelijk kreeg hij 58,54 procent van de stemmen.

Ondanks dat percentage is de president niet heel populair. Hij lijkt erop dat hij vooral veel stemmen kreeg die bedoeld waren tégen de nationalistische Marine Le Pen. Hoe gaat Macron een antwoord proberen te vinden op die grote verdeeldheid in het land en op alle andere uitdagingen? We spreken erover met onze Europacorrespondent Saskia Dekkers.