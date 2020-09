Til verkiest verhuur aan SC Freiburg boven vertrek naar PSV

Guus Til speelt de komende twee seizoenen op huurbasis voor SC Freiburg. De middenvelder wordt gehuurd van Spartak Moskou. Til moet alleen nog medisch gekeurd worden.

De 22-jarige speler vertrok vorig jaar zomer voor een bedrag van zestien miljoen euro van AZ en tekende een contract voor vier seizoenen bij de Russische club. Maar de trainer die Til aantrok, de Rus Oleg Kononov, vertrok kort daarop.

Onder die coach was Til in het begin van het seizoen nog een vaste waarde, maar onder diens opvolger Domenico Tedesco belandde de Nederlander op de bank. Til kwam in totaal tot 26 wedstrijden voor Spartak, waarin hij twee keer scoorde.

De éénvoudig international van Oranje stond ook in de belangstelling van PSV, maar geeft de voorkeur aan een buitenlandse competitie. Til kiest bewust voor een verhuurperiode van twee seizoenen bij de club die vorig seizoen achtste werd in de Duitse Bundesliga.