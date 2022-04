Advocaat zegt dat hij uitbraak Taghi juist wilde voorkomen

Advocaat Youssef T. heeft juist geprobeerd om een mogelijk ontsnappingsplan van zijn neef en cliënt Ridouan Taghi te vertragen en voorkomen, zei hij vandaag in de rechtbank in Amsterdam. De verdachte en zijn raadslieden reageerden op de beelden die het Openbaar Ministerie anderhalve week geleden vertoonde in de rechtszaal.

Op de beelden was te zien hoe Taghi en zijn advocaat tijdens gesprekken in de gevangenis boodschappen opschreven en de notities naar elkaar omhoog hielden. Volgens het OM bespraken ze zo een mogelijke uitbraak van Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Youssef T. was vandaag voor het eerst zelf bij zijn rechtszaak aanwezig. Over zijn positie als vermeende boodschapper voor Taghi zei hij: "Je wordt deelgenoot gemaakt van iets en als je er eenmaal in zit, probeer je er op een subtiele manier vanaf te komen."

Volgens T. wilde hij niets te maken hebben met mogelijke ontsnappingsplannen van zijn neef en cliënt. "Het enige waar ik mee bezig was, was de boel deëscaleren." Dat moest naar eigen zeggen steeds "met een u-bocht". "Je bent heel voorzichtig met wat je zegt. Je probeert een beetje te rekken."

Dat blijkt volgens zijn advocaten ook uit de dingen die hij opschreef in de EBI. Zo zou hij het feit dat er agenten op het dak van de EBI stonden hebben aangegrepen om Taghi van een ontsnapping af te houden. "Je kunt beter nog een jaar wachten", zou Youssef T. hebben aangegeven.

Sussen

"Hij probeerde steeds om te vertragen en te sussen", benadrukte zijn advocaat Haroon Raza vandaag. Zo ook bij een mogelijk plan om personeel van de EBI te laten gijzelen. Taghi vroeg zijn advocaat om vier namen van medewerkers door te geven aan iemand in de buitenwereld. Maar volgens Raza gaf T. die namen expres niet door omdat hij niet wilde dat er iets zou gebeuren. Op de vraag van de rechtbank of hij wel andere boodschappen heeft doorgegeven, wilde Youssef T. geen antwoord geven.

