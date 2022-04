Milieudefensie dreigt bestuursleden Shell aansprakelijk te stellen

Shell komt volgens Milieudefensie het klimaatvonnis van vorig jaar niet na en daarvoor zouden Shell-bestuurders aansprakelijk moeten worden gehouden. De milieuorganisatie heeft een brief aan de oliemaatschappij gestuurd met die strekking. Als een rechter hierin meegaat, zou het voor het eerst zijn dat bestuursleden persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden.

De brief dient als "duidelijke waarschuwing" aan het bestuur van Shell, zegt Milieudefensie. De klimaatorganisatie stelt juridische stappen wel uit tot na het hoger beroep van Shell, dat op zijn vroegst in 2023 dient.

Milieudefensie zegt in de brief dat Shell nog altijd meer investeert in fossiele energie dan in duurzame en dat er geen concrete plannen zijn om de uitstoot omlaag te brengen. Uit doorrekeningen van de klimaatorganisatie zou naar voren komen dat de totale uitstoot van Shell tot 2030 zelfs kan toenemen.

"Bijna een jaar na het oordeel van de rechter voert Shell willens en wetens het vonnis niet uit. Dat leidt tot aansprakelijkheidsrisico's voor het bedrijf en het bestuur", aldus Milieudefensie.

Shell: doelstellingen in lijn met Parijs

In een reactie op de brief zegt Shell dat het die bestudeert en dat de rechtbank Shell "een ruime beoordelingsvrijheid" heeft gegeven over hoe het tegen 2030 aan de reductieverplichting kan voldoen. Daarbij zegt het olie- en gasconcern dat zijn klimaatdoelstellingen in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs.

"We blijven de uitspraak van de rechtbank zien als een versnelling van onze strategie en ondernemen wereldwijd zinvolle actie om onze uitstoot te verminderen en het voortouw te nemen in de energietransitie."

Duidelijke waarschuwing

Vorig jaar oordeelde de rechter dat Shell voor 2030 zijn uitstoot met 45 procent moet verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Shell kondigde daarop aan in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Shell-topman Van Beurden verklaarde destijds dat een rechterlijke uitspraak tegen een enkel bedrijf niet effectief is.

