‘Twitter staat alsnog open voor overname door Elon Musk'

Twitter kijkt alsnog serieus of het wil ingaan op het overnamebod van Elon Musk. In eerste instantie leek het bedrijf daartegen te zijn, maar dat is veranderd doordat Musk de financiering rond heeft. Dat melden bronnen aan The Wall Street Journal en The New York Times.

Het bestuur van Twitter is volgens de kranten gisterochtend bijeengekomen om over het voorstel te praten. Later op de dag is er een gesprek geweest met Musk. Daarin zou in ieder geval zijn gesproken over de tijd die de partijen denken nodig te hebben om een eventuele overname af te ronden.

Significante draai

De draai van Twitter, die niet officieel is bevestigd, zou significant zijn. Een dag nadat Musk bekendgemaakt had het bedrijf voor 43 miljard dollar te willen overnemen, zette Twitter de zogeheten 'gifpil' in. Dit is in feite een beschermingsconstructie om te voorkomen dat een aandeelhouder tegen de wil van het bestuur alle aandelen in handen kan krijgen - en daarmee de zeggenschap.

Daarmee gaf Twitter een duidelijk signaal af: dit werd gezien als een ongewenst bod. Het bedrijf was niet van plan het Musk makkelijk te maken. De verwachting was bovendien dat het bestuur binnen enkele dagen het bod officieel zou afwijzen.

Nog geen week later kwam echter het bericht dat Musk de financiering voor de overname rond had. Banken bleken bereid om hem persoonlijk en Twitter (als de overname doorgaat) bij elkaar 25,5 miljard dollar te lenen. De rest, 21 miljard dollar, neemt Musk voor z'n eigen rekening. Samen is dit het overnamebedrag, plus aanvullende kosten. Dat veranderde de situatie en maakte de Tesla-oprichter opeens een serieuze kandidaat.