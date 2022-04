Philips trekt opnieuw vele miljoenen uit voor problemen met apneu-apparaten

Philips leed over de eerste drie maanden van dit jaar een verlies van 151 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar geleden werd er nog 40 miljoen euro winst bijgeschreven.

Vorige week werd bekend dat er ook defecten zijn aan de beademingsapparatuur van Philips. Daar heeft het bedrijf geen nieuwe aankondigingen over gedaan.

Het bedrijf verkoopt voorlopig geen nieuwe machines. Aan het eind van het jaar zijn 90 procent van de in totaal 5,5 miljoen apparaten gerepareerd, zegt Philips.

Het concern trekt nu 165 miljoen euro extra uit. Eerder werd er 725 miljoen euro gereserveerd. Vanwege eerdere tegenvallers is de beurskoers van het bedrijf hard gedaald. De waarde van het bedrijf is ruim 40 procent lager dan een jaar geleden.

De kosten die Philips maakt voor het terugroepen van slaapapneu-apparaten naderen een miljard euro. Het bedrijf maakte vanochtend bekend dat er opnieuw geld opzij is gezet voor het repareren van defecten aan de apparaten.

Wat is apneu?

Bij patiënten met apneu stokt de ademhaling zo'n tien tot vijftig keer per nacht voor een paar seconden. Dat kan ook vaker zijn, tot wel tientallen keren per uur. Dat betekent dat patiënten vaak wakker schrikken om adem te halen en dus onrustig slapen. Het leidt tot slaaptekort, mensen worden prikkelbaar, krijgen hoofdpijn en concentratieproblemen. Apneu verhoogt ook de kans op hart- en vaatziektes. Het is niet levensbedreigend.