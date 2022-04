Politie ziet meer excessief geweld tegen agenten

Het aantal meldingen van excessief geweld tegen politiemensen is vorig jaar gestegen. Dat meldt de politie op basis van eigen cijfers over geweld tegen politieambtenaren. Het totale aantal meldingen van agressie en geweld tegen agenten is vorig jaar stabiel gebleven.

Politieagenten kregen zelf vaker te maken met zware mishandeling of poging tot doodslag. Het uitgaansgeweld nam af. De lockdown hield de horeca lange tijd dicht waardoor mensen meer thuis waren.

Agenten kregen vaker te maken met tegen hen gericht geweld wanneer ze optraden tegen huiselijk geweld; 699 en dat zijn er 100 meer dan in 2020. Minder vaak meldden ze dat ze tijdens hun werk zijn uitgescholden. Alles bij elkaar werden vorig jaar 13.000 meldingen gedaan.