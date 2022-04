Jordi trots op vader Johan: 'Als ik bedenk hoe speciaal hij was voor veel mensen'

Johan Cruijff zou op 25 april 75 jaar zijn geworden. We staan deze dagen op verschillende momenten stil bij deze mijlpaal. Vandaag: Zoon Jordi Cruijff over zijn vader. Zijn vader zou vandaag 75 jaar zijn geworden, maar Jordi wacht geen verjaardagsfeest: Johan Cruijff is zes jaar geleden overleden. Maar allerminst vergeten. Bij veel mensen leeft de charismatische voetballer en trainer (in beide gevallen van onder meer Ajax en FC Barcelona) nog altijd voort. "Weinig mensen hebben dat, denk ik. En dat maak ik als zijn zoon dus mee. Er komen nog dagelijks mensen naar mij toe", vertelt Jordi Cruijff, die als technisch adviseur in dienst is van FC Barcelona, de club waar zijn vader als speler (1973-1978) én coach (1988-1996) furore maakte. "Het is mooi om te horen wat Johan Cruijff voor hen betekend heeft. En voor iedereen is dat een beetje anders."

De een kent hem van de Foundation-verhalen, een ander ziet juist de trainer voor zich. Maar een flink deel heeft ook de voetballer nog in actie gezien. "Die mensen zijn vaak emotioneler. Met name als het Catalanen zijn, omdat hij toch in een moeilijke periode bij Barcelona kwam." Playstation en FIFA Ook voor de jongere generatie blijkt Johan Cruijff geen onbekende te zijn. "Die kent hem van een stadion - er zijn er nu twee met zijn naam - of van computerspelletjes, haha. Daar krijg ik ook veel berichtjes over: 'Wow, your father was a great player.' Dat komt dan van Playstation en FIFA. Dus iedereen kent hem op zijn eigen manier." Het vervult de inmiddels 48-jarige oud-international - Jordi heeft negen wedstrijden in het Nederlands elftal op zijn naam staan - met trots. "Van de oudere generatie komen er weleens mensen met tranen naar mij. Dat maakt echt veel indruk op mij. Als ik bedenk hoe speciaal hij was in het leven van veel mensen, voel ik alleen maar trots. Ja, dat vind ik geweldig."

Op het trainingscomplex van FC Barcelona staat het Estadi Johan Cruyff en Amsterdam heeft natuurlijk inmiddels de Johan Cruijff Arena, zoals de thuishaven van Ajax sinds 25 april 2018 heet. Jordi herinnert zich nog goed dat hij een paar jaar terug voor het eerst zijn zoon meenam. "Elke vijf meter zie je een afbeelding van mijn vader. Ik merkte aan de reactie van mijn zoon hoe hij schrok eigenlijk. Ik dacht: wow! Sindsdien gaat hij vaker dan hij mij vertelt een weekendje naar Amsterdam. Hij zei dat hij naar een bar was geweest en daar zag hij ineens een foto van zijn opa hangen. Dat raakte hem toch wel."

