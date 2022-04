Wekdienst 25/4: Overleg over opvang Oekraïners • Strafzaak tegen neef en ex-advocaat Taghi gaat verder

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad praten met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) over opvangplekken voor Oekraïners. Het kabinet wil op termijn 75.000 bedden voor Oekraïners realiseren, maar het is de vraag hoe gemeenten daarvoor gaan zorgen.

De rechtbank in Amsterdam gaat verder met een inleidende zitting in de strafzaak tegen Youssef T., ex-advocaat en neef van Ridouan Taghi. Hij zou Taghi hebben geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige ontsnapping uit de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Leden van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen brengen een werkbezoek aan het aardbevingsgebied. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geeft een toelichting over de versterkingsaanpak.

Wat heb je gemist?

Het is Emmanuel Macron gelukt om een tweede termijn van vijf jaar als president van Frankrijk veilig te stellen. In de afgelopen 70 jaar was dat alleen Charles de Gaulle, François Mitterand en Jacques Chirac gegund. Iets na 01.15 uur meldde het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken dat alle stemmen waren geteld. Macron kreeg 59 procent van de stemmen.

Dat is "echt een stevig mandaat", zegt historicus en Frankrijkkenner Marloes Beers van de Universiteit Utrecht. "Maar tegelijkertijd is de basis vrij zwak, want hij heeft vooral veel anti-Le Pen-stemmen gekregen. Fransen stemmen niet per se vóór iemand, maar vooral tégen de slechtste kandidaat."

Veel van de stemmen komen hoogstwaarschijnlijk van kiezers van de radicaal-linkse Mélenchon en de groene Jadot, die tijdens de eerste ronde als derde en zesde eindigden. "De grote spanning was of zij kwamen opdagen en op Macron zouden stemmen", zegt Beers. "Direct na de eerste ronde paste Macron een aantal plannen aan, op het gebied van pensioenen en klimaat, om die linkse kiezers voor zich te winnen."

In zijn overwinningstoespraak zei Macron een president "voor alle Fransen" te willen zijn en de "woede van de stemmers van Le Pen" te willen adresseren. Daar ligt de grootste opdracht voor Macron, zegt René Cuperus, als onderzoeker van internationale politiek verbonden aan het Instituut Clingendael.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Johan Cruijff zou vandaag 75 jaar zijn geworden. Daar wordt op verschillende manieren bij stilgestaan. Vanaf vandaag is bijvoorbeeld de podcastserie De onbekende Cruijff te beluisteren. Verslaggever Eline de Zeeuw en researcher Steven van der Gaag onderzoeken in een van de afleveringen een 'bijna-transfer' van Cruijff: