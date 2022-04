Mercedes radeloos na 'verschrikkelijke race' Hamilton: 'Hier is niet mee te rijden'

"Lewis, hoi. Het spijt me waarmee je vandaag hebt moeten rijden. Ik weet dat hier niet mee te rijden is. We gaan door, maar dit was een verschrikkelijke race..." Het zijn de van wanhoop doordrenkte woorden van Mercedes-teambaas Toto Wolff die Lewis Hamilton over de boordradio toespreekt na de voor de coureur matig verlopen Grand Prix van Emilia Romagna. Het gesprek is kort, maar direct valt op dat Wolff moed heeft moeten verzamelen om zijn zevenvoudig wereldkampioen aan te spreken. Radeloosheid Hamilton voelt de radeloosheid van zijn teambaas. "Maak je geen zorgen, Toto. We blijven hard werken." "Ja, dat gaan we doen. We zullen hieruit komen", antwoordt Wolff terneergeslagen. Het moment geeft de gedeprimeerde gemoedstoestand bij het team van Mercedes goed weer. Bekijk in onderstaande tweet het korte onderhoud tussen Wolff en Hamilton:

Het is voor de iconische renstal en de Britse coureur ontzettend schakelen. Vorig jaar duelleerde Hamilton met Max Verstappen om de wereldtitel, zondag knokte hij met Pierre Gasly om de dertiende plaats. Hamilton weet inmiddels dat hij een bijrol vertolkt. Toch moet het voor de de Brit pijnlijk zijn geweest toen hij zondag in Imola door zijn rivaal op een ronde achterstand werd gezet. Russell positieve uitzondering Het maakte de middag extra pijnlijk voor Mercedes, dat overigens in de persoon van debutant George Russell een positieve uitzondering kende. De van Williams overgekomen coureur eindigde als vierde en is nu de enige rijder die na vier races altijd in de topvijf is geëindigd.

Dat Mercedes een slecht jaar beleeft, werd al in de kwalificatie onderstreept. Hamilton en Russell kwamen zaterdag niet door de tweede kwalificatiesessie, waardoor er voor het eerst sinds oktober 2012 in Japan geen Mercedes-bolide in de toptien van een grand prix startte. Ook de vierde plaats van Russell kon de ijzige gemoedstoestand bij Mercedes niet ontdooien. "In dit weekend ging alles mis wat er mis kon gaan", zei Hamilton later bij de persconferentie. "We proberen het op de een of andere manier weer bij elkaar te krijgen." Wolff probeerde bij de persconferentie zoveel mogelijk de schuld op zich te nemen. "We maken momenteel geen wereldkampioenwaardige auto, zoals dat bij Lewis hoort. We zullen het in Miami beter voor elkaar moeten hebben." De Grand Prix van Miami is op zondag 8 mei.

Ook bij Ferrari was de stemming niet bepaald vrolijk na het uitvallen van Carlos Sainz in de eerste ronde en de zesde plaats van Charles Leclerc, die door een inschattingsfout een zekere derde plaats in rook zag opgaan. Na afloop werd de suggestie gewekt dat Leclerc aan de druk ten onder zou zijn gegaan, juist voor het oog van de Ferrari-tifosi in Imola. "Ik voelde geen extra druk.", ontkende Leclerc. "Ik moet gewoon leren van deze fouten. Dit zal niet meer gebeuren." Leclerc en Ferrari wilde niets eens van een off-day weten. Zij zwaaiden vooral de lof naar Red Bull Racing toe. "Met Red Bull is het momenteel stuivertje wisselen. Het hangt vooral van het circuit af. Er zijn nu nog geen grote verschillen, maar vandaag waren ze de beste."