Jon Stewart, oud-presentator The Daily Show, wint prestigieuze comedyprijs

De komiek, talkshowpresentator en politiek commentator Jon Stewart is in het Kennedy Center in Washington onderscheiden met de prestigieuze Mark Twain-comedyprijs.

Stewart, die bij het grote publiek bekend werd als presentator van het satirische praatprogramma The Daily Show, is de 23e artiest die een prijs voor zijn bijdrage aan de Amerikaanse humor krijgt.

Hij werd geëerd door vakgenoten die op het podium verhalen over hem vertelden en sketches opvoerden. Stewart sprak zelf in 2019 toen stand-upcomedian Dave Chappelle de prijs won.

Voorafgaand aan de ceremonie werd al vol lof over Stewart gesproken. Collega-presentator Jimmy Kimmel zegt dat Stewart "altijd grappig is". "Je kunt hem waarschijnlijk midden in de nacht wakker maken en dan zal hij binnen een paar seconden een grappige opmerking maken."

Cultureel fenomeen

De 59-jarige komiek, wiens echt naam Jonathan Stuart Leibowitz is, begon zijn carrière als stand-upcomedian en als presentator van verschillende geflopte talkshows. In 1999 werd hij de presentator van The Daily Show. Dat deed hij 16 jaar lang.

In die tijd groeide hij uit tot een cultureel fenomeen. In die rol liet hij met satire zijn licht schijnen op de Amerikaanse politiek en de steeds verder polariserende landelijke media.

Het programma, dat nu wordt gepresenteerd door Trevor Noah, werd ook in Nederland een succes. Cabaretier Jan Jaap van der Wal probeerde er een Nederlandse versie van te maken, maar die was geen lang leven beschoren.

Eerdere winnaars

De Mark Twain-prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die belangrijk is in de Amerikaanse comedy-wereld. De laatste keer dat de prijs werd uitgereikt was in 2019, toen Dave Chappelle hem won.

In 2020 en 2021 ging het vanwege corona niet door. Eerdere winnaars zijn onder meer Eddie Murphy, Whoopi Goldberg, Julia Louis-Dreyfus, Bill Murray en Bill Cosby. Die laatste heeft zijn prijs na zijn veroordeling voor seksueel misbruik moeten inleveren.