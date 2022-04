'Zeker 168 mensen gedood bij gevechten in Darfur'

In de Sudanese regio Darfur zijn zeker 168 mensen gedood bij gevechten tussen Arabieren en een niet-Arabische minderheid, meldt een onafhankelijke hulporganisatie. Minstens 98 mensen raakten gewond. Het is een van de gewelddadigste confrontaties van de afgelopen jaren in de regio.

De organisatie General Coordination for Refugees and Displaced in Darfur meldt dat de confrontaties plaatsvonden in het westen van de regio, in een gebied dat Kreinik heet. De organisatie vreest voor meer dodelijke slachtoffers.

Gewapende Arabische nomaden vielen dorpen van de niet-Arabische Massalit-minderheid aan. Volgens de hulporganisatie was dat een vergelding voor een dubbele moord die eerder werd gepleegd. Ongeveer 20.000 mensen zijn vanwege het geweld op de vlucht geslagen.

Bloedige burgeroorlog

Het geweld in de regio Darfur laait sinds 2020 weer op nadat de Sudanese oud-dictator Omar al-Bashir in 2019 door het leger werd afgezet. De conflicten draaien onder meer om landbouwgrond en vee en hebben vaak een dodelijke afloop.

In de regio brak in 2003 een bloedig conflict uit tussen het Sudanese leger en Arabische milities aan de ene kant en niet-Arabische opstandelingen aan de andere kant. Daarbij vielen meer dan 300.000 doden en werden bijna 3 miljoen mensen uit hun huizen verdreven. In 2011 kwam er een einde aan de burgeroorlog.