'Memphis-scenario' voor Gakpo bij PSV? 'Hij is nog niet klaar in Nederland'

"Gakpo heeft aangegeven na dit seizoen een stap te willen maken", zegt Freek Jansen, hoofdtredacteur van Voetbal International, in Studio Voetbal. "Manchester City en Liverpool hebben geïnformeerd en Arsenal is concreet. PSV wil hem overtuigen een seizoen te blijven. Nog een seizoen schitteren en dan een transfer pakken."

De 22-jarige Gakpo heeft in Eindhoven een contract tot medio 2026, in januari voor het laatst verlengd . PSV denkt inmiddels aan een zogenaamd Memphis-scenario voor Gakpo. Dat wil zeggen: net als Memphis in 2014 Gakpo nog een jaar in Eindhoven te houden om dan, hopelijk met de titel op zak, te vertrekken.

Bij zowel Ajax als PSV wordt het een zomer van verandering. Beide topclubs krijgen een nieuwe trainer en in zowel Amsterdam als Eindhoven mogen we de nodige wijzigingen in de selectie verwachten. Bij PSV is een van de belangrijkste vraagstukken of aanvoerder Cody Gakpo blijft.

Volgens Pierre van Hooijdonk zou Gakpo er goed aan doen nog een jaar te blijven. "Hij is in Nederland nog niet klaar. Hij mist nogal wat wedstrijden. Hopelijk speelt hij dan nog een seizoen met 34 wedstrijden. Memphis was de beste van Nederland toen hij naar Manchester United ging. Gakpo is nog niet op dat niveau."

"Normaal zeg ik dat hij zo lang mogelijk moet blijven, maar hij is al de motor van PSV", zegt Rafael van der Vaart. "Als er een mooie uitdaging komt, moet hij gaan." Ibrahim Afellay sluit zich daarbij aan: "Als er een mooie club met een mooi bod komt, zou ik een strik eromheen doen. Hij is er wel klaar voor en is een jongen die zich snel aanpast,"

