Herkozen Macron wacht komende jaren een grote opdracht: verzoening van Frankrijk

Het is Emmanuel Macron gelukt om een tweede termijn van vijf jaar als president van Frankrijk veilig te stellen. In de afgelopen 70 jaar was dat alleen de bekende staatsmannen Charles de Gaulle, François Mitterand en Jacques Chirac gegund. Volgens de prognose heeft Macron ruim 58 procent van de stemmen gekregen.

Dat is "echt een stevig mandaat", zegt historicus en Frankrijkkenner Marloes Beers van de Universiteit Utrecht. "Maar tegelijkertijd is de basis vrij zwak, want hij heeft vooral veel anti-Le Pen-stemmen gekregen. Fransen stemmen niet per se vóór iemand, maar vooral tégen de slechtste kandidaat."

Veel van de stemmen komen hoogstwaarschijnlijk van kiezers van de radicaal-linkse Mélenchon en de groene Jadot, die tijdens de eerste ronde als derde en zesde eindigden. "De grote spanning was of zij kwamen opdagen en op Macron zouden stemmen", zegt Beers. "Direct na de eerste ronde paste Macron een aantal plannen aan, op het gebied van pensioenen en klimaat, om die linkse kiezers voor zich te winnen."

'Achterblijvend' Frankrijk

In zijn overwinningstoespraak zei Macron een president "voor alle Fransen" te willen zijn en de "woede van de stemmers van Le Pen" te willen adresseren. Daar ligt de grootste opdracht voor Macron, zegt René Cuperus, die als onderzoeker van internationale politiek verbonden is aan het Instituut Clingendael.

"Deze verkiezingen lieten de grote verdeeldheid van Frankrijk zien. Er zijn twee groepen die ver van elkaar staan, van mensen die profiteren van globalisering en mensen die achterblijven. Dat weet Le Pen goed aan te stippen."

Volgens Cuperus zal Macron de ongelijkheid in het land moeten aanpakken om te voorkomen dat het 'achterblijvende' Frankrijk bij de volgende verkiezingen weer populistisch zal stemmen. "Frankrijk is best een succesvolle economie gebleken onder Macron. Het gaat goed met de werkgelegenheid, er zijn veel bruisende startups, maar die vooruitgang gaat deels aan la France Périphérique voorbij."