Barcelona verliest derde thuiswedstrijd op rij; dit keer van Rayo Vallecano

FC Barcelona heeft voor de derde keer op rij een thuiswedstrijd verloren. Na nederlagen tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League en Cádiz in La Liga bogen de Catalanen ditmaal in Camp Nou met 1-0 voor het bescheiden Rayo Vallecano. Barcelona staat nu net als Sevilla met nog vijf wedstrijden te gaan op vijftien punten van koploper Real Madrid, dat de champagne alvast koud kan zetten. De Koninklijke heeft nog één punt nodig voor de titel. Het is de tweede keer in de historie dat Barcelona drie thuisnederlagen op rij lijdt. De eerste keer was in 1998 onder toenmalig trainer Louis van Gaal.

Stand La Liga - NOS

Na zwak verdedigen van ex-Ajacied Sergiño Dest kwam Rayo Vallecano al na zeven minuten op voorsprong: Álvaro García schoot raak na een fraaie opening van Isi Palazon. De Catalanen moesten in de achtervolging, maar oogden ongeïnspireerd. Vlak voor rust was het wel bijna raak via Pablo Gavi, die met een gevoelig schot de lat raakte.

Vreugde bij Rayo Vallecano na de 1-0 in Camp Nou van Alvaro Garcia - EPA

In de tweede helft ging Barcelona verder op zoek naar minstens een gelijkmaker. Frenkie de Jong werd na een uur gewisseld. Hij was daar zichtbaar niet blij mee. Memphis Depay en Luuk de Jong vielen in de tweede helft in, maar konden ook het verschil niet maken. Toch was Barcelona een paar keer dicht bij de 1-1. Zo raakte Ousmane Dembélé de paal en werd in de blessuretijd, die veertien minuten duurde, nog een schot van de Fransman van de lijn gehaald. Aan de andere was invaller Pathé Ciss met een schot op de paal nog dicht bij een doelpunt.