AC Milan ontsnapt tegen Lazio en neemt koppositie weer over van Internazionale

AC Milan heeft de koppositie in de Serie A overgenomen van Internazionale door ternauwernood bij Lazio te winnen. De bezoekers sloegen pas in de extra tijd toe: 1-2.

Milan had even nodig om van de klap te bekomen, maar nam in het vervolg het heft in handen. De druk werd steeds meer opgevoerd en de kansen stapelden zich op. Vlak na rust scoorde spits Olivier Giroud na prima werk van Rafaek Leão 1-1.

Maar twee minuten in blessuretijd vond de Zweed Sandro Tonali en die schoot de bevrijdende treffer binnen.

Napoli kan titel uit hoofd zetten

Napoli kon een derde landstitel eerder op de dag definitief uit zijn hoofd zetten. De nummer drie in de Serie A liet zich verrassen door Empoli en verloor met 3-2. Koploper Milan is nu met zeven punten voorsprong uit beeld.

Dries Mertens bracht Napoli kort voor rust met zijn negende seizoenstreffer op voorsprong. Na de 0-2 van Lorenzo Insigne, net na de rust, leek er voor de Napolitanen geen vuiltje meer aan de lucht.

Maar in de slotfase ging het alsnog mis. In de 80ste minuut werd Liam Henderson over het hoofd gezien (1-2), waarna doelman Alex Meret met een blunder Andrea Pinamonte de 2-2 in de schoot wierp. Diezelfde Pinamonte gleed in de slotfase ook nog de 3-2 binnen.