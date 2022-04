Europese leiders opgetogen na winst Macron: 'Europa grootste winnaar'

"Gefeliciteerd, hartelijke gelukwensen, dierbare president", schrijft de Duitse bondskanselier Scholz op Twitter. "Jouw kiezers hebben vandaag een duidelijke boodschap naar Europa gestuurd. Ik ben blij dat we onze goede samenwerking kunnen voortzetten."

Ook zijn minister van Financiën Lindner reageert opgetogen. "Dit ging over fundamentele normen en waarden. De Fransen hebben Macron gekozen. Dit maakt het verenigde Europa tot de grootste winnaar van deze verkiezingen. Vive la France, Vive l'Europe."

EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageert bondiger, maar niet minder opgelucht. "Ik verheug me erop dat we onze voortreffelijke samenwerking kunnen voortzetten. Samen brengen we Frankrijk en Europa verder."

Premier Rutte reageert bijna met dezelfde woorden: