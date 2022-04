Trainer Fraser per direct weg bij Sparta na ontslag assistent Rankovic

Trainer Henk Fraser vertrekt per direct bij Sparta. De Rotterdamse club verkeert in degradatienood. Sparta staat op de laatste plaats in de eredivisie. Van de laatste zes duels werd er slechts één gewonnen: bij Vitesse boekte Sparta een 1-0 overwinning.

Sparta heeft een slecht weekeinde achter de rug. De Rotterdammers verloren zelf bij FC Twente, terwijl de concurrenten Willem II, PEC Zwolle en Fortuna Sittard wonnen.

Directe aanleiding voor het vertrek was de beslissing van Sparta zijn om assistent-trainer Aleksandar Rankovic te vervangen. Fraser was het daar niet mee eens en besloot op te stappen.

Volgend seizoen Utrecht

Komend seizoen is Fraser trainer bij FC Utrecht. Hij tekende in de Domstad een contract voor drie jaar.

Fraser is momenteel ook nog assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal, maar daar stopt hij noodgedwongen mee zodra zijn contract bij Utrecht ingaat.