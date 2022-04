Verstappen verslaat Djokovic, Kipchoge en Brady in strijd om Laureus Award

In december werd Verstappen op het NOS | NOC*NSF Sportgala voor olympisch kampioenen Harrie Lavreysen en Niek Kimmann uitgeroepen tot Nederlands sportman van het jaar. Zijn vader Jos nam de prijs in ontvangst.

Verstappen bedankt in een bericht van de Laureus Awards zijn team voor het harde werken in 2021. Verstappen noemt ook nog even speciaal zijn vader.

"Het was een speciaal en hectisch jaar, maar dat is wat we leuk vinden. Zonder mijn team had ik dit niet kunnen doen. Ik wil speciaal mijn vader noemen, want zonder hem had ik hier niet gestaan. Ik waardeer iedere dag die we kunnen delen in dit succesverhaal."

Verstappen in rijtje met Bolt en Federer

De prijs wordt sinds het jaar 2000 ieder voorjaar uitgereikt aan de beste sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar. In het verleden ging de award naar de grootste namen uit de sportwereld.

Meervoudig winnaars zijn tennissers Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Serena Williams, maar ook sprinter Usain Bolt, turnster Simone Biles en golfer Tiger Woods.