Macron wint Franse presidentsverkiezingen ruimschoots

"Ik ga door voor Frankrijk", zei Le Pen. Enige tijd later bedankte Macron zijn kiezers in een speech bij de Eiffeltoren:

De prognose is berekend op basis van de eerste uitslagen van de stembureaus die om 19.00 uur zijn gesloten. In de grote steden waren de stembureaus tot 20.00 uur geopend. De definitieve uitslag volgt vermoedelijk vannacht.

In de peilingen had Macron de afgelopen twee weken een voorsprong van 8 tot 10 procentpunt op Le Pen. Desondanks was het nog geen gelopen race voor Macron. Zo gaven veel stemgerechtigden vooraf aan pas op het laatste moment te beslissen of ze stemmen en op wie.

Bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, waarbij kon worden gekozen uit twaalf kandidaten, behaalden Macron 27,6 procent en Le Pen 23,4 procent van de stemmen. Derde werd de radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon met 21,9 procent, op ruime afstand gevolgd door de rechts-radicale Éric Zemmour (7 procent) en de gematigd rechtse Valérie Pécresse (4,8 procent).

In mei wordt met een plechtige ceremonie in Parijs Macron herbenoemd geïnstalleerd als president. In juni volgen de parlementsverkiezingen, middels een districtenstelsel. Op dit moment heeft Macrons LREM samen met twee kleine middenpartijen de meerderheid in de Assemblée nationale, het Franse lagerhuis.