Twitter schorst account PVV-leider Wilders

Wilders zegt tegen de NOS dat het socialemediabedrijf hem heeft laten weten dat hij de regels tegen haatdragend gedrag heeft overtreden. Hij noemt met name een oproep aan de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, waarin hij schrijft over "het geweld van de intolerante ideologie islam" en doodsbedreigingen afkomstig van inwoners van Pakistan. Ook noemt hij de profeet Mohammed een "valse profeet".

Twitter heeft het account van Geert Wilders geschorst. Dat bevestigt de PVV-leider nadat onder meer zijn partijgenoot Harm Beertema daar (op Twitter) melding van had gemaakt.

Na een eerste klacht over deze tweet liet Twitter weten dat hij niet verwijderd hoeft te worden. Een paar uur later kwam het bedrijf daarvan terug. "Raar", zegt Wilders. "Nog raarder is dat foto's met een mes door mijn hoofd van bedreigers wel mogen, maar woorden van mij niet."

Wilders zegt dat hij de schorsing kon opheffen door de bewuste tweet in te trekken. Hij koos ervoor om in beroep te gaan. Zijn laatste tweet is nu van 20 april. Volgens Wilders zou Twitter binnen twee dagen uitspraak doen, "maar het duurt inmiddels al veel langer en op rappel reageren ze niet".