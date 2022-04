Harrie Lavreysen na keirin ook ongenaakbaar op sprint bij Nations Cup

Harrie Lavreysen heeft op de vierde en laatste dag van de Nations Cup in Glasgow goud gewonnen op het onderdeel sprint. De baanwielrenner, zaterdag al de beste op keirin, verwees in de finale Matthew Richardson naar het zilver. Lavreysen, olympisch kampioen sprint (en teamsprint) kwam in geen enkele race in de problemen, ook niet in de finale.

Sam Ligtlee strandde in de achtste finales en Tijmen van Loon een ronde eerder.

Op het onderdeel omnium ging het voor Jan-Willem van Schip, tweede op het WK in 2020, en Yoeri Havik mis op het derde onderdeel, de afvalkoers. Havik viel als eerste uit, Van Schip als tweede. Daarmee verdampten direct de medaillekansen.

Geen medailles vrouwen

De Nederlandse oogst bij de dames, werd na het goud op de teamsprint, het zilver van Maike van der Duin op omnium en Laurine van Riessen op de sprint en het brons van Kyra Lamberink op de 500 meter niet uitgebreid op de slotdag.

Van Riessen, die op het onderdeel keirin in 2018 twee wereldbekerwedstrijden won en in 2020 één, slaagde er in niet in de finale te halen. Steffie van der Peet wel en zij eindigde daarin als vierde.

Marit Raymakers en Maike van der Duin kwamen in actie op de madison. Na een reeks valpartijen van tal van rensters, viel ook voor het Nederlandse koppel het doek. Het Franse duo Borris/Fortin won het onderdeel met overmacht.