Lyon verslaat PSG in halve finale Champions League dankzij blunderende keepster

De keepster wist de bal alsnog op de doellijn te keren, maar lette niet op Malard, die vervolgens simpel binnentikte.

Dudek deed namens PSG na een klein uur nog wel iets terug vanaf de strafschopstip, waardoor de Parijzenaars nog uitzicht hebben op de finale.

De tegenstander in die finale wordt vrijwel zeker FC Barcelona. De Catalaanse vrouwen wonnen vrijdag voor ruim 91.000 toeschouwers in Camp Nou met 5-1 van VfL Wolfsburg, waardoor de return een formaliteit lijkt. De eindstrijd van de Champions League is op 21 mei in Turijn, in het stadion van Juventus.