Goudhaantje Flemming leidt Fortuna naar zege op Go Ahead en veertiende plek

Fortuna Sittard heeft na de 3-0 overwinning op Sparta Rotterdam opnieuw drie punten gepakt, belangrijk in de strijd tegen degradatie. Door de 1-0 zege op Go Ahead Eagles in Sittard klimt Fortuna over RKC Waalwijk naar de veertiende plaats in de eredivisie. Zoals vaker dit seizoen was Zian Flemming het goudhaantje.

Dat Fortuna strijdt tegen degradatie en Go Ahead voor Europees voetbal was aanvankelijk niet te zien. Het tempo lag laag en de teams oogden passief. Fortuna hoefde niet eens zijn beste spel te laten zien om de tamme gasten te verslaan. Go Ahead was zo zwak dat Fortuna, met name in de tweede helft, nog de nodige kansen kreeg.

Beslissend

In de 21ste minuut haalde Flemming uit en zijn door een Eagles-been van richting veranderd schot ging over doelman Andries Noppert in het doel. De middenvelder maakte daarmee zijn 8ste goal van het seizoen. Net als zijn vorige vijf doelpunten was deze beslissend voor het resultaat. In totaal bracht Flemming daarmee 11 punten binnen.