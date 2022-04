Mannen Kampong niet langs Oranje-Rood, vrouwen HDM doen goede zaken

Enkele minuten later kwam Kampong alsnog op voorsprong via Boet Phijffer. Joep de Mol zorgde laat in de tweede helft voor de Eindhovense gelijkmaker.

In de hoofdklasse mannen sloeg nummer vier Kampong een aanval van nummer vijf Oranje-Rood af. Het duel in Utrecht eindigde in 1-1. Bij Kampong speelde Sander de Wijn zijn eerste duel van 2022. De Oranje-international zag clubtopscorer Jip Janssen een strafbal missen.

De hockeysters van HDM hebben in de hoofdklasse goede zaken gedaan in de strijd om een van de vier tickets voor de play-offs om de landstitel. Door de 2-0 overwinning in Amstelveen op Pinoké verdrong het de directe concurrent voor de vierde plaats op de ranglijst. Bovendien liet HGC, een andere kanshebber, zich op eigen veld verrassen door Hurley: 1-2.

HDM, dat zich vorig seizoen voor het eerst mocht melden voor de play-offs, zette zondagmiddag al na acht minuten de toon door z'n eerste strafcorner meteen te verzilveren. Tessa Clasener sloeg in de rebound toe nadat keepster Kiki Gunneman de inzet van Bélen van den Broek nog had gestopt.

De thuisploeg nam in het vervolg van de confrontatie wel de nodige initiatieven om de gelijkmaker te produceren, maar de Haagse defensie gaf amper een krimp. Sterker, in de 61ste minuut had HDM met een snelle tegenaanval wel succes via Pien van der Heide.