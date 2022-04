Willem Greve vliegt op Highway in spannende strijd naar nationale springtitel

Willem Greve heeft op zijn hengst Highway de nationale springtitel veroverd. In het zonnige Deurne hield Greve het hoofd koel en zette in de tweede manche koploper Jack Ansems vol onder druk. Die druk bleek iets te groot voor de ruiter en paard Fliere Fluiter, die tot op dat moment slechts 0.28 strafpunten hadden gescoord. Met een foutloze ronde in 64,86 seconden zette Greve een indrukwekkende ronde neer in de voorlaatste rit van de dag. Daardoor konden Ansems en Fliere Fluiter zich geen enkel strafpunt meer veroorloven. Foutloos springen en binnen de tijdslimiet binnenkomen, was de taak. Het bleek een onhaalbare missie: twee balken werden van de hindernissen getikt en belandden in het zand. Ansems viel door de acht strafpunten die hij kreeg, zelfs naast het podium. Bles en El Rocco zilver, Thijssen en Hi There brons Bart Bles sprong op El Rocco naar het zilver met in totaal 6.83 strafpunten. Voor Bles, die begon met een foutenlast van 2.83, vervaagde het zicht op de landstitel op de allerlaatste hindernis: een van de balken werd licht aangetikt en vlogen eraf. Door de mislukte slotrit van Ansems klom Sanne Thijssen met hengst Hi There naar het brons. Thijssen, in de toekomst kandidaat voor het Nederlands team, begon met 4,03 strafpunten aan de tweede manche. Er ging één balk af in haar rit. Jos Lansink, bondscoach van de Nederlandse springruiters, denkt na het zien van het NK in Deurne dat Nederland "als het meezit altijd mee kan doen voor medailles". De ruiters zijn sterk, maar het is wel van belang om met frisse paarden aan de start te verschijnen:

De regerend nationaal kampioen Marc Houtzager sprong met Holy Moley niet mee om de medailles. Ruiter en hengst hadden het zichzelf met acht strafpunten in de eerste manche al te moeilijk gemaakt om de titel op het NK te prolongeren. Ook in de tweede manche ging het niet beter: twaalf strafpunten. Houtzager veroverde in 2020 het goud. In 2021 was er geen NK vanwege de coronapandemie. Maikel van der Vleuten - winnaar van olympisch brons in Tokio - sprong zich op Dywis in de eerste manche niet bij de beste twintig en kwam daardoor niet in actie in de beslissende finaleronde. Waar in de finale slechts één combinatie een foutloze ronde reed, lieten in de eerste manche maar liefst acht ruiters alle balken liggen. Kevin Beerse (op merrie Gilona), Piet Raijmakers Jr (op Van Schijndel's Gladstone). Ook Greve, Bles, Thijssen, Ansems en Eric ten Cate (op Incredible) bleven foutloos. Nulronde Een nulronde rijden in die eerste manche was essentieel wilden deelnemers nog een kans hebben op een medaille. Ruiters gingen namelijk van start in de tweede, beslissende manche met de strafpunten die zijn opgelopen in de eerste omloop.

Jack Ansems op Fliere Fluiter - ANP