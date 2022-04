Verstappen oppermachtig in hol van de leeuw: 'Zaten erbovenop dit weekend'

"Je weet vanwege het onvoorspelbare weer nooit hoe het vandaag zal gaan en hoe sterk je daardoor kan zijn. Maar als team hebben we alles goed gedaan. De eerste en tweede plaats was verdiend."

Verstappen gaf toe dat hij nog wel even nerveus werd toen Leclerc in de eindfase van de race naar binnen ging voor een bandenwissel. Red Bull reageerde hierop door de Limburger en Pérez naar binnen te halen. "Bij het wisselen van banden moet je geen fouten maken, maar alles hebben we goed gedaan."

"We hadden dit wel even nodig na twee uitvalbeurten", vertelde Verstappen. De Nederlander viel eerder dit seizoen uit in Bahrein en Australië. Beide keren was er een mankement bij de toevoer van de brandstof naar de motor. In Imola had het team van Red Bull dat euvel verholpen en bleek Verstappen weer over een solide en snelle bolide te beschikken.

'Beetje vergelijkbaar'

"Het ging een beetje vergelijkbaar met vorig jaar, toen de baan ook nog wat nat was en ik een hele goede start had. Als je aan de leiding rijdt, bepaal je het tempo, maar moet je niet te veel risico nemen en goed op je banden letten. Ik heb de race goed gecontroleerd."

Verstappen gaf na die eerdere tegenvallende resultaten aan niet aan de WK-titelstrijd te willen denken. Hij blijft nu, ondanks zijn soevereine overwinning, nuchter.

"De volgende race is in Miami, dat is een heel nieuw circuit, dus dat is ook even afwachten. Maar dit hadden we wel even nodig, na al die uitvalbeurten die we hebben gehad."