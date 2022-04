Roeblev vloert Djokovic in Belgrado, Swiatek wint in Stuttgart vierde toernooi op rij

Andrej Roeblev heeft de finale van het ATP-toernooi van Belgrado gewonnen. De Rus vloerde in de finale de voor eigen publiek spelende Novak Djokovic met 6-4, 6-7 (4), 6-0. De nummer één van de wereld speelde zijn achtste wedstrijd van het jaar en leed al zijn derde nederlaag. Net als in zijn laatste vijf partijen verloor de Serviër tegen Roeblev de eerste set. Voor de vijfde keer op rij wist hij de stand weer gelijk te trekken, al had hij daar wel zeven setpunten voor nodig. Djokovic had het ogenschijnlijk fysiek zwaar. Hij sjokte over de baan en had totaal geen energie meer om er in de derde set nog een wedstrijd van te maken. De Serviër won geen enkele game meer.

Roeblev pakt de winst in Belgrado - AFP

De Poolse Iga Swiatek maakte bij het graveltoernooi in Stuttgart haar status als nummer één van de wereld waar. Ze wees in de finale de als derde geplaatste Belarussin Aryna Sabalenka met 6-2, 6-2 de kleedkamer. Het is de vierde winst op rij voor de Poolse, ze won eerder al de toernooien van Doha, Indian Wells en Miami. Swiatek, die de verliezend finaliste van vorig jaar in februari ook kansloos liet op het hardcourttoernooi in Doha, stond in een mum van tijd met 3-0 voor. Sabalenka kreeg weliswaar twee kansen om terug te breken, maar liet die onbenut en leverde daarna nog eens haar opslag in. In de tweede set won Sabalenka vanaf een 2-2 stand geen enkele game meer.

Swiatek in Stuttgart - AFP

Sabalenka speelde haar eerste finale dit jaar, voor Swiatek was het al de vierde. De Poolse won ze alle vier. Eerste WTA-titel Potapova Anastasia Potapova heeft in Istanboel voor het eerst in haar loopbaan een WTA-titel veroverd. De 21-jarige Russin was in de finale met 6-3, 6-1 duidelijk te sterk voor landgenote Veronika Koedermetova. De afgelopen twee seizoenen kwam ze op geen enkel toernooi verder dan de kwartfinales. Koedermetova speelde haar derde finale van 2022, maar ze wist dit jaar nog geen titel te veroveren. Tegen Potapova kwam ze nog wel op 3-1, maar daarna won ze nog maar één game.