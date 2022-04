Grote natuurbrand op Sallandse Heuvelrug bij Holten onder controle

De grote natuurbrand op de Sallandse Heuvelrug bij Holten is onder controle, meldt de brandweer. Een woordvoerder zegt dat er de komende uren nog wordt nageblust en dat onder meer met warmtebeeldcamera's in de gaten wordt gehouden of het vuur niet opnieuw oplaait.

De brand brak vanmiddag door onbekende oorzaak uit in natuurgebied de Holterberg. Een gebied van zeker zo'n 25 voetbalvelden vloog in brand.

Mensen kregen het advies om weg te blijven. Niet alleen om uit de buurt van de rook te blijven, maar ook om hulpdiensten zo de ruimte te geven. Mensen die nog in het gebied waren, zoals wandelaars, moesten het verlaten en een veilige plek zoeken.

RTV Oost schreef dat de rook tot aan Vroomshoop te zien was, dat is een afstand van zo'n 20 kilometer. Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Daarbij is ook een drone ingezet om de brand goed in kaart te kunnen brengen.