Grote natuurbrand op Sallandse Heuvelrug bij Holten

Op de Sallandse Heuvelrug bij Holten woedt een grote natuurbrand. Volgens de brandweer staat een heidegebied met de omvang van ongeveer 25 voetbalvelden in brand. Bij de brand komt veel rook vrij.

De brand brak vanmiddag door onbekende oorzaak uit in natuurgebied de Holterberg. De weg naar het gebied is door de brandweer afgesloten. Vanwege de droogte en harde wind is de brandweer bang dat het vuur zich snel kan verspreiden.

Mensen worden opgeroepen weg te blijven. Niet alleen om uit de buurt van de rook te blijven, maar ook om hulpdiensten zo de ruimte te geven. Mensen die nog in het gebied zijn, zoals wandelaars, moeten het verlaten en een veilige plek te zoeken.

Extra eenheden

RTV Oost schrijft dat de rook tot aan Vroomshoop te zien is, dat is een afstand van zo'n 20 kilometer. Meerdere brandweerkorpsen uit de omgeving zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Daarbij wordt ook een drone ingezet om de brand goed in kaart te kunnen brengen.

Er worden extra eenheden opgeroepen om te komen assisteren bij de bluswerkzaamheden, meldt RTV Oost. Er is niet veel vuur, maar omdat het gaat om heide dat in brand staat kan het vuur onder de grond doorbranden.