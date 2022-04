Liverpool wint verhitte derby van Everton en blijft City op de hielen zitten

Liverpool heeft in een verhitte derby met 2-0 gewonnen van Everton en staat met nog vijf duels te gaan weer op één punt van koploper Manchester City, dat zaterdag met 5-1 van Watford won.

In een wedstrijd met veel opstootjes, felle duels en irritaties was Liverpool voor rust superieur. De ploeg van Virgil van Dijk had ruim 85 procent balbezit, maar kwam amper tot kansen. De beste mogelijkheid voor rust was zelfs voor het in degradatienood verkerende Everton, dat vol op de verdediging leunde, na een counter van Abdoulaye Doucouré.

Nadat Everton na rust een paar keer voor gevaar gezorgd had, kopte Andrew Robertson na ruim een uur raak op aangeven van Mohamed Salah. Liverpool heerste ook daarna en vlak voor tijd kopte invaller Divock Origi de 2-0 binnen.