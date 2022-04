Dynamo deelt eerste tik uit in volleybalfinale tegen Orion

De volleyballers van Draisma Dynamo hebben de eerste slag om de landstitel gewonnen van Orion. De ploeg uit Apeldoorn was met 1-3 te sterk voor de mannen uit Doetinchem: 21-25, 25-21, 24-26 en 21-25. Door de overwinning neemt titelhouder Dynamo een 1-0 voorsprong in de best-of-5 serie om het landskampioenschap.

Orion leed vorige week in de laatste wedstrijd van de kampioenspoule tegen Dynamo pas z'n eerste nederlaag van het seizoen. Prompt werd ook de bekerfinale van Lycurgus verloren. In het eerste finaleduel ging het voor de derde keer op rij mis.

In de eerste set van de wedstrijd ontliepen de ploegen elkaar niet veel, maar op 20-20 scoorde Dynamo vier punten op rij. Orion was die hele set niet op voorsprong gekomen. Set twee was daarentegen van Orion. Het kwam al snel op 8-4 en gaf dat gaatje niet meer weg.

Tweede geel Mats Bleeker

Op 1-1 ging het in de derde set over en weer, met een kleine overhand van Dynamo. Op 20-20 wist het team uit Apeldoorn net iets extra's te brengen en zette met drie punten op rij een stapje naar 1-2 in sets. Met een tweede gele kaart van Mats Bleeker op 24-25 was de nekslag compleet.

In de vierde set werd het alles of niets voor Orion, maar Dynamo bleek een maatje te groot. Op 11-11 nam Dynamo een voorsprong van twee, en later drie, punten en gaf dat niet meer weg.

Volgende week zaterdag om 20.00 uur staan de finalisten opnieuw tegenover elkaar in de tweede partij in de best-of-5 serie.