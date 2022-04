Feyenoord heeft zijn beste vorm nog niet, maar wint wel op de valreep van Utrecht

Vier dagen voor de Europese kraker tegen Olympique Marseille heeft Feyenoord niet de concentratie en scherpte getoond die nodig is in dat soort topduels. FC Utrecht leek met een punt uit De Kuip te vertrekken, totdat Luis Sinisterra ver in de extra tijd het matige duel met een klasseflits besliste (2-1).

En er zijn nog meer zorgen voor trainer Arne Slot, want Marcos Senesi haalde het einde van de wedstrijd niet. Strompelend verliet de Argentijnse verdediger na ruim een uur spelen het strijdperk.

Gezien het wedstrijdbeeld leek een probleemloze zege in de maak voor Feyenoord, dat met een zwaar programma in de eredivisie nog zijn handen vol krijgt om FC Twente onder zich te houden. De voorsprong op de nummer vier bedraagt drie punten en de ploegen treffen elkaar nog op de slotdag.

Van der Hoorn onhandig

Kansen kregen de Rotterdammers genoeg, maar scoren deden ze zelf maar één keer. Feyenoord kreeg de openingstreffer vlak na rust namelijk cadeau van Utrechter Mike van der Hoorn, die de bal nogal klungelig achter zijn eigen doelman Fabian de Keijzer kopte.

De Keijzer, pas sinds dit kalenderjaar eerste keus in Utrecht, kreeg verder alle gelegenheid zich te onderscheiden voor een groot publiek. Want op inzetten van Cyriel Dessers, Orkun Kökçü en Reiss Nelson gaf hij zich in de eerst helft niet gewonnen. En na de gelijkmaker pareerde hij ook fraai op een knal van Luis Sinisterra.