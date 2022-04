Luik-Bastenaken-Luik wordt een Belgisch feestje, met Evenepoel als winnaar

Remco Evenepoel is winnaar geworden van Luik-Bastenaken-Luik. Voor het eerst sinds elf jaar is een Belg de beste in de wielerklassieker La Doyenne.

De renner van Deceuninck schreef de 108ste editie van de wedstrijd na een prachtige solo op zijn naam. De mannenwedstrijd ontaardde in een Belgisch feestje, want Quinten Hermans en Wout van Aert completeerden het podium.

"Ik heb fysiek en ook mentaal enorm geleden na mijn val in de Ronde van Lombardije, ruim twee jaar geleden. Deceuninck bleef in me geloven en daar ben ik enorm dankbaar voor", zei de geëmotioneerde winnaar. "Heerlijk dat ik nu wat terug heb kunnen doen."

Aanval op La Redoute

Evenepoel sprong op 31 kilometer van de streep, kort voor de top van La Redoute, weg uit een groep met alle andere kanshebbers. Onderweg pikte hij daarna een handvol vroege vluchters op en passeerde hij solo de finishlijn.

De achtervolgende groep was ijzersterk, met Van Aert, Alejandro Valverde, Aleksandr Vlasov, Sergio Higuita, Michael Woods, Enric Mas, Daniel Martinez en Marc Hirschi.

Evenepoel valt aan op La Redoute: