Wereldkampioen Quartararo boekt in Portugal eerste zege van MotoGP-seizoen

In de vijfde Grand Prix van het jaar heeft regerend wereldkampioen Fabio Quartararo eindelijk zijn eerste overwinning geboekt. De Franse MotoGP-coureur zegevierde in de GP van Portugal.

Door zijn overwinning stijgt Quarararo van de vijfde naar een gedeelde eerste plaats in de WK-stand, samen met de Spanjaard Alex Rins. De verschillen in de top zijn nog enorm klein.

In het zeer onvoorspelbare seizoen hebben na vijf races al tien verschillende coureurs op het podium gestaan. Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez behoort daar niet eens toe. De Spanjaard is nog niet de oude na een aantal blessures, maar boekte in Portimão met een zesde plaats een bemoedigend resultaat.