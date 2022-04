Wereldkampioen Quartararo boekt eerste zege van seizoen, megacrash in Moto2

In het zeer onvoorspelbare seizoen hebben na vijf races al tien verschillende coureurs op het podium gestaan. Zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez behoort daar niet eens toe. De Spanjaard is nog niet de oude na een aantal blessures, maar boekte in Portimão met een zesde plaats een bemoedigend resultaat.

Door zijn overwinning stijgt Quartararo van de vijfde naar een gedeelde eerste plaats in de WK-stand, samen met de Spanjaard Alex Rins. De verschillen in de top zijn nog enorm klein.

In de vijfde Grand Prix van het jaar heeft regerend wereldkampioen Fabio Quartararo eindelijk zijn eerste overwinning geboekt. De Franse MotoGP-coureur zegevierde in de GP van Portugal.

Enea Bastianini, die de race in Portugal als verrassende klassementsleider begon, kende een slecht weekend. Na een slechte kwalificatie reed hij in de middenmoot rond en met nog vijftien rondes te gaan schoof de 24-jarige Italiaan van de baan.

Toen het plotseling begon te regenen, verloor de ene na de andere coureur de controle over het stuur in dezelfde bocht.

Er vielen wonderwel geen zwaargewonden, al moest Niccolo Antonelli wel naar het ziekenhuis gebracht worden. Simone Corsi en Aron Canet werden op het medisch centrum op het circuit behandeld.

Een van de motoren ging in de grindbak in vlammen op, nadat er een andere motor tegenaan was geknald. Zonta van den Goorbergh was een van de vele uitvallers na de crash. Hevig geëmotioneerd keerde de pas zestienjarige coureur terug in de pitstraat.

Bo Bendsneyder was een van de 18 rijders die wel aan de herstart stonden. Hij legde beslag op de achtste plaats.

De zege ging naar de Amerikaan Joe Roberts, die zijn eerste zege in de Moto2 boekte.