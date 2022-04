Bestuursvoorzitters Volt leggen functie neer na kwestie-Gündogan

De twee bestuursvoorzitters van Volt stappen op na de kwestie-Gündogan. Dat is bekendgemaakt op een extra ledencongres in Den Bosch. De leden konden daar vragen stellen over de aanpak van de kwestie door het bestuur. Daarbij ging het er soms emotioneel aan toe.

Co-voorzitter Sacha Muller heeft om gezondheidsredenen besloten haar functie neer te leggen. Zij zit thuis met een burn-out en was ook niet op het congres aanwezig. Haar collega Peter Paul de Leeuw deed mee vanuit Zuid-Afrika. Hij zei via een videoverbinding dat ook hij ermee stopt. Hij zei dat het bestuursvoorzitterschap de afgelopen maanden heel zwaar is geweest. "We hebben fulltimevoorzitters nodig, is de conclusie."

Schorsing Gündogan

Het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan werd half februari geschorst na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Ze stapte naar de rechter en die floot de partij terug, maar uiteindelijk werd Gündogan halverwege vorige maand alsnog uit de partij gezet.

Op het ledencongres, waar een paar honderd leden in de zaal zaten, klonk veel kritiek op het handelen van de partijtop. De andere bestuursleden verdedigden de aanpak in de zaal.