Vrouwen Ajax blijven na ruime zege op Excelsior in spoor koploper FC Twente

In confrontatie vier leek het toch weer mis te gaan, toen Romée Leuchter er na zes minuten als de kippen bij was toen Excelsior-doelvrouw Ricci Geenen een zwabberschot van Nikita Tromp losliet. In de achttiende minuut verdubbelde Tiny Kleine de marge met een kopbal op een mooie voorzet van Victoria Pelova.

In het begin van het seizoen had Excelsior thuis met 7-1 op de broek gekregen van Ajax. De twee duels daarna, waarvan eentje voor de beker, had coach Richard Mank zijn maatregelen genomen en zijn ploeg het veld ingestuurd met de opdracht vooral doelpunten te voorkomen. Die in de ogen van zijn geërgerde Ajax-collega Danny Schenkel negatieve spelopvatting kon nederlagen niet voorkomen, maar leidde wel tot dragelijkere scores.

Na de pauze was de eerste grote kans voor de thuisploeg. Naomi Piqué schoot oog in oog met Van Eijk via de vingertoppen van de keepster tegen de lat. Even later vond aan de andere kant Tromp met een steekbal spits Leuchter die haar hattrick voltooide. En halverwege de tweede helft bediende de net tussen de lijnen verschenen Marthe Minsterman bij haar eerste balcontact Chasity Grant: 1-5.

Tussendoor had echter ook Excelsior wat kansjes gehad en nadat Sabrine Ellouzi er eentje had gemist, kopte Rachel Kleine de daarop volgende hoekschop alsnog achter de 20-jarige Regina van Eijk: 1-2. De reactie van Ajax kwam nog voor rust. Leuchter draaide knap weg tussen twee verdedigsters en rondde beheerst af.

Dat was niet voor Excelsior het sein om de pijp aan Maarten te geven. Integendeel, de 18-jarige Iris van Bokhoven troefde in het duel der invalsters Kee-lee de Sanders af en maakte haar eerste treffer in de eredivisie. Even later schoof Piqué de bal in kansrijke positie voor het Ajax-doel langs.

Het slotakkoord was toch weer voor de Amsterdamse formatie. Een iets te diepe voorzet van Sherida Spitse zeilde op gelukkige wijze over doelvrouw Geenen heen. De eigenlijke bedoeling van de doelpuntenmaakster volgde kort daarop toen Hoekstra de geschepte bal binnenkopte: 2-7. Nadat de Amsterdamse paal een Rotterdams doelpunt had voorkomen, zette Leuchter met haar 21ste competitietreffer de eindstand op het scorebord.