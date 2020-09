Weekcijfers corona: acceleratie virus in augustus gestokt

De snelle stijging van het aantal coronabesmettingen in juli is in de tweede helft van augustus een halt toegeroepen. Dat blijkt althans uit cijfers van het RIVM.

Wel was het aantal nieuwe bevestigde coronagevallen in augustus veel hoger: 16.400, vergeleken met circa 4000 in juli.

Dat komt doordat in het begin van juli relatief weinig besmettingen werden gemeld. In de eerste zeven dagen van juli waren dat er gemiddeld 60 per dag.

Het aantal besmettingen nam echter snel toe, tot 338 op de laatste dag in juli. Begin augustus zette die stijging zich door: in de eerste zeven dagen van augustus werden gemiddeld 457 nieuwe besmettingen gemeld, met als uitschieter 601 nieuwe besmettingen op 6 augustus.

In de tweede helft van augustus stokte die snelle toename. In de eerste vijftien dagen van augustus werden gemiddeld 580 besmettingen per dag gemeld, tegen 511 in de laatste vijftien dagen van die maand.