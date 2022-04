Willem II van laatste plaats af na cruciale zege op zwak Vitesse: 1-0

Willem II heeft de degradatiestrijd in de eredivisie nog spannender gemaakt. De Tilburgers versloegen Vitesse met 1-0 en verlieten daardoor de laatste plaats.

Sparta Rotterdam, dat eerder deze week de resterende zes minuten tegen Vitesse succesvol afsloot, maar vrijdag van FC Twente verloor, is nu met 25 punten weer hekkensluiter. Willem II staat in punten (26) gelijk met PEC Zwolle en Fortuna Sittard, dat later vandaag nog in actie komt tegen Go Ahead Eagles.

Er stond in Tilburg heel wat op spel voor de thuisploeg en dat was al voor de aftrap merkbaar. Vele fans van Willem II begeleidden de spelersbus op weg naar het stadion om de spelers een steuntje in de rug te geven.

Goal Hornkamp

Dat hielp blijkbaar, want Willem II schoot uit de startblokken. Jizz Hornkamp kreeg al na vier minuten een opgelegde kans en schoot de bal overtuigend langs Vitesse-doelman Markus Schubert.

Vitesse drong daarna wel wat aan, maar overtuigen deden de Arnhemmers niet. Slechts bij een mogelijkheid voor Riechedly Bazoer, die de buitenkant van de paal raakte, viel het publiek in het stadion even stil.

Ook in de tweede helft wist de ploeg van trainer Thomas Letsch nauwelijks een gaatje te vinden in de Tilburgse defensie, ondanks een overwicht. Een gelijkmaker was misschien verdiend geweest, maar het dapper strijdende Willem II hield stand en treft volgende week PSV.