Kamikazeactie Prado kan zege Gajser in eerste manche MXGP Letland niet voorkomen

Prado was de cross op de eerste startplek begonnen en ging als leider de eerste bocht in. De Sloveen Gajser en de Letse thuisrijder Jonass bleven continu in zijn buurt.

Met nog vijf minuten op de klok plaatste Gajser de beslissende inhaalactie. De wereldkampioen van 2019 en 2020 wist dit seizoen liefst zeven van de elf manches te winnen.

Herlings al op ruim 250 punten achterstand

Wereldkampioen Jeffrey Herlings ontbreekt ook in de zesde MXGP van het seizoen. De Brabander is herstellende van een gebroken hielbeen, een blessure die hij in februari opliep. Herlings is inmiddels weer in training, maar het is nog onbekend wanneer hij zijn rentree gaat maken.

Prolongatie van zijn wereldtitel is ver weg voor Herlings. Gajser heeft al 261 punten voorsprong in de WK-stand. De tweede manche in Letland gaat om 16.10 uur van start.